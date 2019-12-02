Son Dakika Haberleri: Belgrad Ormanı'nda şaşırtan kafes mantarı
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Belgrad Ormanı'nda şaşırtan kafes mantarı

6 saat önce

Belgrad Ormanı'nda görülen kafes mantarı, ziyaretçileri şaşırttı.

Belgrad Ormanı'nda şaşırtan kafes mantarı, System.String[]

Belgrad Ormanı'nda görülen kafes mantarı, ziyaretçileri şaşırttı.


Hafta sonunu doğada geçirmek isteyen İstanbulluların uğrak yeri olan Belgrad Ormanı'nda görülen ilginç mantar amatör kameraya yansıdı. Ziyaretçiler tarafından görüntülenen ve halk arasında "kafes mantarı", "yılan odası mantarı" olarak da bilinen mantar, görenleri şaşırttı.


Uzmanlar "Clathrus ruber" isimli mantarın genelde sonbahar aylarında görüldüğüne ve zehirli olabileceğine dikkat çekti. Bu çeşit mantarların kokmuş et mantarları grubunda yer aldığını belirten uzmanlar, clathrus ruber mantarının sinekleri üzerine çekmek için leş gibi koktuğunu belirtti. - İSTANBUL

Belgrad Ormanları, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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Belgrad Ormanı'nda rastlanan kafes mantarı, görenleri şaşırttı
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