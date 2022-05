BELGRAD ORMANI'NDAN TOPLANAN ATIKLAR FİDANA DÖNÜŞECEK - Son Dakika

, İSTANBUL Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Belgrad Ormanı'nda atık topladı. Atıklar geri dönüşüm tesisine satılacak. Elde edilen gelirle fidanlar alınacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İklim krizi ile karşı karşıyayız. Geçtiğimiz yaz orman yangınları oldu. Güneşten gelen ısınlar belli yerlere odaklanarak oralarda orman yangınları çıkarabilir. Şişelerin orman yangınlarının oluşumu için son derece tehlikeli. İhtiyacımız kadar ürün alalım. Aldığımız ürünün ambalajını mutlaka geri dönüşüme kazandırmalıyız" diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çevre Grubu üyesi öğrencileri Belgrad Ormanı'nda ambalaj atıklarını topladı. Yaklaşık 1 saat süren temizlik sonrasında atıklar, Akademi Çevre tarafından gönderilen atık toplama aracına teslim edildi. Geri dönüşüm tesisinde ayrıştırması yapılacak olan atıkların ağırlıkları hesaplanacak. Atıkların karşılığında elde edilen ücret İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin hesabına yatırılacak. Elde edilen parayla okulunda ağacı olmayan ilkokullara fidanlar alınacak. Her hafta sürecek olan bu proje ile okullar yeşillendirilecek.

'CAM ORMAN YANGINLARININ ÇIKMASINA YOL AÇABİLECEK RİSK OLUŞTURMAKTADIR"

Çalışmaya katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ise ormanda en sık rastlanan cam atıkların yarattığı tehlikeya dikkat çekti. Toros, 'Yol kenarlarının cam şişelerle dolu olduğunu gördük. Bu şişeler ekolojik sistem anlamında son derece tehlikeli birer atıklar. Güneşten gelen ışınımlar, belli yerlere odaklanarak oralarda orman yangınlarının çıkmasına yol açabilecek risk oluşturmaktadır. Şişeler orman yangınlarının oluşumu için son derece tehlikeli olduğu için biraz daha duyarlı olmalıyız. Geçtiğimiz yaz orman yangınlarıyla birlikte can ve mal kayıpları yaşadık. Ormanlar bizim oksijenimiz ama o orman içinde çeşit çeşit canlar yaşıyor. Yangınlar birlikte o canlarımızı da yok etmiş oluyoruz. Bu çöpler, buradaki ekosistemin içerisine farklı şekilde canlılar ve bitkiler tarafından alınıyor. Onlardan tekrar bize geçiyor, bu durum bizim genetiğimizle oynuyor. Çözüm bizleriz. İhtiyacımız kadar ürün alacağız. Aldığımız ürünün ambalajlarını mutlaka geri dönüşüme kazandırmalıyız" dedi.

"OKULUNDA AĞACI OLMAYAN İLKOKULLARA HER HAFTA FİDAN DİKİLECEK"

Projenin detayları hakkında bilgi veren Temiz Atık Derneği Başkanı Esra Kara ise, "En çok dikkat çeken şey, cam atıklar. Her zaman en çok cam atıklarına ormanlarda rastlıyoruz. Vatandaş pikniğe giderken meşrubatını pet şişede almıyor. Cam şişe alıyor, içeceği soğuk kalsın diye. Sonra onu ormana atıyor. İklim değişiklikte şu an. Global olarak havalar da ısınıyor. Hep 'Cam sağlıktır' diyoruz ama cam ölüm oluyor. Büyük küçük demeden o camları mutlaka ormanlardan temizleyelim. Ufacık bir cam parçası emekle diktiğimiz o ormanlarımızı, ağaçlarımızı tek seferde yok edebilecek güçte. O yüzden çocuklarımızla gurur duyuyorum. 1 saat içerisinde 5 dönümlük alanı temizleyebildiler. Biz şimdi bu topladıklarımızı ne yapacağız? Biz bu atıkları paraya dönüştüreceğiz. Metal atık çok büyük paradır. Plastikler çok büyük paradır. Projeyi Akademi Çevre ile yürütüyoruz, Akademi Çevre ekibi de bizimle çalışmaya katıldı. Akademi Çevre bu aldıkları atıkların karşılığında parasını verecek ve o parayla da fidanlar alınacak. Öğrencilerimiz o fidanları okulunda ağacı olmayan ilkokullara her hafta gidip fidan dikecekler" diye konuştu.