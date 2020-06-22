BELGRAD ORMANI'NI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER - Son Dakika

Uğur CAN/ BELGRAD Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı.

İstanbul'da hafta sonu piknikçilerin akın ettiği Belgrad Ormanı'nda piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı. Normalleşme süreciyle birlikte hafta sonunu piknik yaparak geçiren vatandaşlardan geriye ormanlık alana bıraktıkları çöplerin kaldığı görüldü. Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı, pikniğe gelen vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını ormanlık alana bırakması ormanlık alanda kirliliğe yol açtı.