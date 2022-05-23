(Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - Son Dakika
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(Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler

23.05.2022 08:59

BELGRAD Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtıİstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti.

BELGRAD Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı

İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.Ormanın içinden topladığı çöpleri poşetleyerek yol kenarına çıkaran Yakup Koç, "Ben tek başıma geliyorum buraya, çöpleri poşetliyorum. İşim bittiğinde belediyeyi arıyorum. Onlar da gelip topladığım çöpleri alıyorlar" dedi. Hasan Aydın ise, "Yaptıkları çok terbiyesizce bir şey. Piknik yapıyorsunuz alın götürün çöpünüzü. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnsanlık değil bu. İnsan olanın bunu yapmaması lazım" diye konuştu.


(Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler
(Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler
(Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler
(Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler
(Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler
(Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler
(Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler
(Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler
(Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler
(Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler
(Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler
(Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler
(Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Ek bilgiyle) Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - Son Dakika
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