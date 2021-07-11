Üye Girişi
BELGRAD ORMANI PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI - Son Dakika

BELGRAD ORMANI PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI

11.07.2021 20:37

GÜNEŞLİ havayı fırsat bilen vatandaşlar, kısıtlamasız ikinci pazarda Belgrad Ormanı'na akın etti.

GÜNEŞLİ havayı fırsat bilen vatandaşlar, kısıtlamasız ikinci pazarda Belgrad Ormanı'na akın etti. Orman girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Piknik yapan, mangal yakan vatandaşlar aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

1 Temmuz itibariyle kalkan kısıtlamaların ardından ikinci pazar gününde çok sayıda vatandaş, Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı girişinde sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerine kadar süren uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar piknik yapıp, bisiklet sürüp, mangal yaptı.

"KISITLAMALAR BİTİNCE HERKES KENDİNİ DIŞARI ATTI"

Gezmeye Belgrad Ormanı'na geldiğini söyleyen Mustafa Yurdagül, "Orman girişinde oldukça çok trafik vardı. Kısıtlamalar bitince herkes kendini dışarı attı. Çocuklar da evde baya sıkılmıştı. Umarım bir daha kapanma yaşamayız" dedi. Sabah 6'da Belgrad Ormanı'na geldiklerini söyleyen Duygu Aydın ise "Pikniğimiz güzel geçiyor eğleniyoruz. Maskeleri biraz erken çıkarmış olsak da kısıtlamaların kalkması iyi oldu. İki senedir evdeydik çok sıkılmıştık. Şu an Belgrad Ormanı çok kalabalık. İnsanlar yemek yemek için masa bulmakta zorlanıyor" diye konuştu.

"ORMANA SABAH 5'TE GELDİK YER BULAMADIK"

Yeğenleriyle birlikte Belgrad Ormanı'na gelen Mert Görgü, "Pandemiden dolayı uzun süredir evdeydik. Bizim için ilk hafta sonu oluyor. Çünkü geçen haftada çıkamadık. Mangal yapıp, çay içmek için Belgrad Ormanı'na geldik" diye konuştu. Torunlarıyla pikniğe gelen Entika Aydın ise "Ailecek piknik yapmaya geldik. Çocuklar evde çok sıkıldı biz de Belgrad Ormanı'na getirdik. Ancak sabah 5'te gelmenize rağmen yer bulamadık" dedi.

"BU KADAR KALABALIK OLACAĞINI TAHMİN EDEMEDİM"

Pandemi sürecinde sürekli evde olduğunu belirten Hatice Akdoğan, "Çok şükür bugün ilk siftahımızı yaptık. Çocuklar kurtlarını döküyor. Bizler de onlarla eğleniyoruz. Şu an Belgrad Ormanı çok kalabalık. Hiç bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştim" diye konuştu.

BELGRAD ORMANI PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI
BELGRAD ORMANI PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI
BELGRAD ORMANI PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI
BELGRAD ORMANI PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI

1 Temmuz, Belgrad, piknik, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BELGRAD ORMANI PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020 finalinde sahaya atlayan taraftarı güvenlik görevlileri güçlükle yakaladı 23:54 EURO 2020 finalinde sahaya atlayan taraftarı güvenlik görevlileri güçlükle yakaladı Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı 23:11 Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı Görevden dönen çevik kuvvet polisi, beylik tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etti 22:56 Görevden dönen çevik kuvvet polisi, beylik tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etti
Mine Tugay'dan yıllar sonra gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim 22:34 Mine Tugay'dan yıllar sonra gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı 19:39 Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı 19:11 Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı
Nefes borusuna simit kaçan 39 yaşındaki vatandaş, yaşamını yitirdi 18:30 Nefes borusuna simit kaçan 39 yaşındaki vatandaş, yaşamını yitirdi Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet taşıdı 18:13 Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet taşıdı

Son Dakika Haberleri
16:11 Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak
15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
15:05 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
EURO 2020'de şampiyon İtalya EURO 2020'de şampiyon İtalya         
00:54
Uzun süre aynısını yaptı! Kadının balkonda köpeğe eziyet ettiği anlar kameralarda Uzun süre aynısını yaptı! Kadının balkonda köpeğe eziyet ettiği anlar kameralarda         
23:11
Çekya'da koronavirüs aşısı yaptıracaklara iPhone 12 verilecek Çekya'da koronavirüs aşısı yaptıracaklara iPhone 12 verilecek         
23:02
Ters köşe yaptı! Adaylığı gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan Cumhurbaşkanlığı tanımı: Parti genel başkanı olmamalı Ters köşe yaptı! Adaylığı gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan Cumhurbaşkanlığı tanımı: Parti genel başkanı olmamalı         
22:50
Zeynep Demirel, Volkan'ı çok zorladı! Ağır antrenmana dayanamayan efsane kaleci pes etti Zeynep Demirel, Volkan'ı çok zorladı! Ağır antrenmana dayanamayan efsane kaleci pes etti         
21:05
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı         
19:27
"Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna Bella Hadid'den şaşırtan yanıt! Favorisi bile var         
18:34
İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi         
18:29
Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi         
16:27
Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor         
15:28
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti         
14:45
Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı         
14:43
İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu         
13:59
Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı         
11:32
Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti         
10:14
Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar         
10:08
Türk siyasetinin yeni partisi hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar Türk siyasetinin yeni partisi hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 03:49:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BELGRAD ORMANI PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement