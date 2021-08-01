BELGRAD ORMANI SAKİN GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞADI - Son Dakika

İSTANBUL'da ormanlık alanlarda ateş yakılmasının yasaklanması ardından Belgrad Ormanı en sakin günlerinden birini yaşadı. Belgrad Ormanı'na sadece yürüyüş yapanlara ve ormanlık alanda oturanlara izin verildi. Ailesiyle piknik yapan Emrah Kılıç Bugün burada ailece oturduk, ateş yakmadan piknik yapıyoruz dedi. Orman yangınları nedeniyle Belgrad Ormanı'nda polis ekipleri sürekli devriye gezerken, bir TOMA da ormanda hazır bekletildi.