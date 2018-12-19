Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Lajic ile görüşmenin ardından, Sırbistan hükümeti, Sırbistan Karayolları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Lajic ile görüşmenin ardından, Sırbistan hükümeti, Sırbistan Karayolları ve Türkiye'den Taşyapı firması arasındaki Belgrad-Saraybosna Otoyolunun Projelendirilmesi ve İnşasına İlişkin Ticari Anlaşma'nın imza törenine katıldı.

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