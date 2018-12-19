Son Dakika Haberleri: Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi

Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Lajic ile görüşmenin ardından, Sırbistan hükümeti, Sırbistan Karayolları...

Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Lajic ile görüşmenin ardından, Sırbistan hükümeti, Sırbistan Karayolları ve Türkiye'den Taşyapı firması arasındaki Belgrad-Saraybosna Otoyolunun Projelendirilmesi ve İnşasına İlişkin Ticari Anlaşma'nın imza törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:37 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, Saraybosna, Belgrad, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantepli Girişimci Ürettiği Streçleme Makinesi ile Halı ve İplik Sektöründe İtalyanların Tahtını Salladı Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu

Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu 27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:29:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]