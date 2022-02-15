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Belgradlı çevreciler protestolara devam etti - Son Dakika

Belgradlı çevreciler protestolara devam etti

15.02.2022 17:43
Belgradlı çevreciler protestolara devam etti

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yüzlerce kişi, ülkede artan hava kirliliğine dikkati çekmek için yeniden protesto düzenledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yüzlerce kişi, ülkede artan hava kirliliğine dikkati çekmek için yeniden protesto düzenledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Devlet Günü vesilesiyle madalya dağıttığı sırada, Cumhurbaşkanlığı binasının çevresi protestocular tarafından 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı.

Lityum ve bor madenciliğinin yasaklanmasını isteyen çevreci protestocular, "Verilen madalyaları değil, madalyaların bu ödülü sunmaya layık olmayan Vucic tarafından veriliyor olmasını protesto ediyoruz." açıklamasında bulundu.

5 gün boyunca Cumhurbaşkanlığı binası önünde çadırlı protesto yapan çevrecilerden bazıları, Cumhurbaşkanlığı binasını koruyan polis kordonunu aşmayı başardı.

Trafiğin engellenmesinden rahatsız olan bir sürücünün aracını protestocuların üzerine sürmesi ile kısa süreli arbede yaşandı.

Belgrad'da çevrecilerden Cumhurbaşkanlığı binası önünde çadırlı protesto

Geceyi Cumhurbaşkanlığı binası önündeki parkta kurdukları çadırlarda geçiren çevreci protestocular tarafından yapılan açıklamada, "Sırbistan hükümetini, lityum ve bor arama ve işletmesini yasaklayan bir yasayı kabul etmeye ikna etmek için protestolarımıza önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz." denilmişti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e, lityum ve bor aranmasını yasaklayan kanunu onaylamadan onları ziyaret etmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, "Vucic'in gelip bizi ziyaret edip geceyi nasıl geçirdiğimizi sormasını istemiyoruz. Bize kanunlarla gelsinler. Üşümedik, soğuk da değildi. Hazırlıklıyız, önümüzdeki birkaç gün daha burada olacağız." ifadeleri kullanılmıştı.

Madencilik ile ilgili kanun çıkmaması durumunda, özel şirketlerin lityum ve bor araması yapmaya ve işletmesine devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu durum hem hava hem de çevre kirliliğine sebep oluyor. Hükümet buna karşı harekete geçmeli." ifadelerine yer verilmişti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Eko Straza" derneğinin kurucusu Bojan Simisic, ülkedeki hava kirliliğinin asıl sebebini tespit etmenin mümkün olmadığını belirterek "Maalesef kirliliğin nedeni tam olarak bilinmiyor. Farklı zehirli ürünlerin ve toksinlerin havaya karışması sonucu ortaya çıkıyor. Ancak ülkede bununla ilgili tedbirler alınmış değil." açıklamasında bulunmuştu.

Sırbistan'ın tüm bölgelerinin hava kirliliğine maruz kaldığını ifade eden Simisic, "Güncel hava kalitesi endeksini her gün takip ediyoruz. Belgrad başta bölgedeki birçok kent aynı dertten muzdarip. Şu anda merak edenler, internet üzerinden girip bu rakamları kontrol ediyor. " ifadesini kullanmış ve verilerin resmi kaynaklarca da açıklanması çağrısında bulunmuştu.

Belgradlı çevreciler protestolara devam etti
Belgradlı çevreciler protestolara devam etti
Belgradlı çevreciler protestolara devam etti
Belgradlı çevreciler protestolara devam etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belgradlı çevreciler protestolara devam etti - Son Dakika


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