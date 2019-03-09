Belgradlılar Baklava ile Katmere Hayran Kaldı

Gaziantep mutfağı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali'nde tanıtıldı.

Gaziantep mutfağı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali'nde tanıtıldı.



Belgradlılar, "Dünya mutfakları" sloganıyla Kombank Arena'da düzenlenen ve Yunanistan, İran, Karadağ, Sırbistan, Mısır, Pakistan, Filistin ve İsveç'ten 50'nin üzerinde katılımcının yer aldığı festivalde Gaziantep lezzetlerini de tatma fırsatı buldu.



Ziyaretçiler iki gün sürecek olan festivalin bu yılki özel konuğu Gaziantep mutfağına yoğun ilgi gösterdi.



Dünyanın dört bir yanından farklı ürünler deneyip satın alma imkanı bulan ziyaretçiler, Gaziantep mutfağından baklava ile katmere hayran kaldı.



Festivalin Gaziantep temsilcisi Şahin Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in mutfağıyla ünlü olduğunu anımsatarak, "Buraya kültürümüzü, yemeklerimizi, mutfağımızı, bilhassa baklava ve katmer gibi tatlılarımızı tanıtmaya geldik." diye konuştu.



Çetin, ziyaretçilerin Gaziantep mutfağını beğendiğini aktararak, "İnsanlar bu tatları sevdi. Yüzlerindeki mutluluğu görünce biz de mutlu oluyoruz." dedi.

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