Son Dakika Haberleri: Belgün kendini anlattı
Son Dakika Magazin Belgün kendini anlattı

Belgün kendini anlattı

6 saat önce

Usta oyuncu, duygu ve deneyimlerini, sahneden ve sosyal medyadan sevenleriyle paylaşsa da, kendisine yöneltilen soruların yanıtlarını ve içindeki dönüşümleri dördüncü kitabı Hayatla Geçinmeyi Seçtim'de anlattı.

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Usta oyuncu, duygu ve deneyimlerini, sahneden ve sosyal medyadan sevenleriyle paylaşsa da, kendisine yöneltilen soruların yanıtlarını ve içindeki dönüşümleri dördüncü kitabı Hayatla Geçinmeyi Seçtim'de anlattı.


Kitapta evlilik, cinsellik, menopoz, arkadaşlık, güven, kararsızlık, estetik, sağlık gibi pek çok konunun yanı sıra mutluluk, sevgi, başarı gibi insana ait başlıklar yer alıyor.


Gazeteci İpek Durkal sordu, tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün kendi yaşadıklarından ve tecrübelerinden örnekler vererek mutluluğu tarif ediyor: Hayatla Geçinmeyi Seçtim.


Belgün, bir hayat kılavuzu niteliğindeki dördüncü kitabında; kendini umutsuz ve çaresiz hissedenlere, pişmanlık duyanlara, ilişkilerinde sendeleyenlere çıkış yollarını gösteriyor.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:38 
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