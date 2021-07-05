Üye Girişi
SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler - Son Dakika

SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler

05.07.2021 15:26

Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşlilerCan ÇELİK / ADANA, (DHA) - Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yeni transferi Younes Belhanda, mavi-lacivertli ekibin taraftarlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını belirterek, "İnternetten Adana Demirspor taraftarlarını araştırdım.

Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA) - Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yeni transferi Younes Belhanda, mavi-lacivertli ekibin taraftarlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını belirterek, "İnternetten Adana Demirspor taraftarlarını araştırdım. Gerçekten çılgın bir taraftarımız var, çok ateşliler" dedi.

Geçen sezon Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'un yıllık yaklaşık 1.5 milyon Euro'dan 3 sezonluk teklifini kabul etti. Başkan Murat Sancak'ın direkt görüşme yaptığı ve ikna ettiği Belhanda, önümüzdeki sezon Adana'da forma giyecek. Süper Lig'de 99 maça çıkan Belhanda 18 gol atarken, 22 de asist yaptı. Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.

"EVİMDEYMİŞ GİBİ HİSSETTİRİYORLAR"

Transferin tamamlanmasının ardından kısa sürede takımın Bolu kampına katılan Belhanda, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. Kendini çok iyi hissettiğini ve takım arkadaşlarıyla bir an önce tanışmak için zaman kaybetmeden kampa katıldığını kaydeden Belhanda, "Herkesle tanıştım. Beni evimdeymiş gibi hissettiriyorlar. Çok mutluyum. Başkanımızla ilk görüşme evimde gerçekleşmişti. Bana gereken özgüveni verdi. Önemli olduğumu hissettirdi. Zaten ikinci görüşmede imzayı attım" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARLA BULUŞMAK İSTİYORUM"

Adana Demirspor'un 26 yıllık Süper Lig hasretinin bittiğini ve ligde kalıcı olmak için takım ruhunun ve aile olmanın önemini vurgulayan Belhanda, mavi-lacivertli ekibin taraftarlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını söyledi. İnternetten takımın taraftarlarını araştırdığını anlatan Belhanda, "Gerçekten çılgın bir taraftarımız var, çok ateşliler. Umarım en kısa zamanda beraber oluruz. İki yıldır maç izleyemiyorlar. Bu sene beraber olacağız. Onlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler
SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler
SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler
SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler
SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler
SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler
SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler

Spor Toto Süper Lig, Younes Belhanda, Adana Demirspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz 16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi 15:55 Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti 15:40 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti
Bilecik'li kiraz üreticileri isyanda! Tarlada 5, markette 20 lira 15:30 Bilecik'li kiraz üreticileri isyanda! Tarlada 5, markette 20 lira Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu 15:22 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek 14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek
AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız 14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı 13:32 Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı

Son Dakika Haberleri
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
15:57 Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı
15:39 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti
15:37 On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt
15:24 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu
15:21 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu
14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek
14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
14:02 Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak
Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı         
16:14
Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı         
15:58
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
15:44
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu         
15:25
Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar! Öğretmen kadına verilen nafakayı iptal etti Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar! Öğretmen kadına verilen nafakayı iptal etti         
15:20
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu         
13:43
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 16:18:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement