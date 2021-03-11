Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi - Son Dakika

Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi

11.03.2021 09:04

Sivas beraberliğinin ardından, yöneticileri sosyal medyada vakit geçirip zeminle ilgilenmemekle itham eden Belhanda'nın sözleşmesi, dün tek taraflı olarak feshedildi. Yönetim, Belhanda'nın sözlerinin kabul edilemez olduğunu söylerken Fatih Terim'in bu karara onay vermediği ve sözleşmenin feshi sonrası çok sinirlendiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da Younes Belhanda ile yollar resmen ayrıldı.

Sarı kırmızılılar resmi siteden "Sivas maçı sonrası kulübün imajına ve yöneticilerin saygınlıklarına zarar veren hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmelikleri'ne ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Belhanda'nın sözleşmesi derhal, tek taraflı ve haklı feshedilmiştir" açıklamasıyla kararı kamuoyuyla paylaştı.

Belhanda'nın zeminle birlikte yönetimi eleştiren, "Normal olarak G. Saray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Hiç durmadan Twitter'da İnstagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım" sözleri yeminli tercümanla noter huzurunda kayıt altına alındı.

"BU HAKARETİ KABUL EDEMEYİZ!"

Galatasaray Yönetimi yaşanan bu gelişme öncesinde acil bir toplantı yaptı.

Bu zirvede başkan ve yöneticilerin "Biz görev için gelip geçici olabiliriz ama birinci önceliğimiz Galatasaray makamı ve markasını korumak olmalı. Başkanlık yönetimi makamına hakareti kabul edemeyiz, affetmemeliyiz" fikrinde birleştikleri öğrenildi.

TERİM ÇILGINA DÖNDÜ

Daha önce yönetimle ve taraftarla sorunlar yaşayan Belhanda'ya her fırsatta sahip çıkan teknik patron Fatih Terim'in, resmi açıklamadan önce karardan haberdar olduğu, ancak buna onay vermediği öğrenildi. Terim'in bu nedenle idmanda çok sinirli olduğu ve kimseyle konuşmadığı bildirildi. Böylece yönetimle Terim arasında yeni bir kriz süreci başlamış oldu.

FIFA İÇİN DE HAZIRLIK

Ve Belhanda'nın sözleşmesinin feshedildiği saat 13.05'te yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Galatasaray ayrıca yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan Belhanda'ya yıllık ücretinin yüzde 10'u kadar yani 335 bin Euro da para cezası kesti. Bu rakam, FIFA kuralları gereği bir kulübün keseceği maksimum rakam. G.Saray gerekirse FIFA'ya da gidip Faslı oyuncunun durumunu anlatacak. Daha önce taraftara küfretmesi, kulübe ihtar çekmesi, pandemide indirim yapmaması, futbol oynanmayan dönemlerde ücretini istemesi ve son olarak Sivas maçı sonrasındaki sözleri FIFA'ya aktarılacak.

(Hürriyet)

Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi

Younes Belhanda, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi - Son Dakika Spor


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