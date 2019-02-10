Son Dakika Haberleri: Belhanda Bu Sezonun İlk Gollerini Attı

Belhanda Bu Sezonun İlk Gollerini Attı

27 dakika önce

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Trabzonspor karşısında attığı 2 golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Belhanda Bu Sezonun İlk Gollerini Attı, System.String[]
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Trabzonspor karşısında attığı 2 golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda da sahneye çıktı. Mücadelenin 45. dakikasında uzaktan çektiği şutta rakip fileleri havalandıran Belhanda, takımının ikinci golünü kaydetti. 48. dakikada yine uzaktan şu çeken Belhanda, kendinin ikinci takımının üçüncü golünü attı. Faslı futbolcu böylece bu sezon ilk gollerini bordo-mavililere karşı atmış oldu.

Bu sezon 13 Süper Lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupası olmak üzere 20 müsabakada görev alan 28 yaşındaki futbolcu 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:12 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Galatasaray, Younes Belhanda, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mbaye Diagne Attı, Sosyal Medya Yıkıldı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çanakkale Savaşıyla Galatasaray-Trabzonspor Maçını Bir Tuttu

Trabzonsporlular, Hakem Ümit Öztürk'ün Penaltı Kararına İsyan Etti Ahmet Çakar Hakem Ümit Öztürk'e Ateş Püskürdü: Trabzonspor Katlediliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 21:39:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belhanda Bu Sezonun İlk Gollerini Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]