Son Dakika Haberleri: Belhanda'da flaş gelişme! Fenerbahçe maçında...
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Belhanda'da flaş gelişme! Fenerbahçe maçında...

9 dakika önce

Galatasaray'ın kendi sahasında oynadığı Kasımpaşa maçının son dakikalarında Belhanda yaşadığı sakatlık sonrası çenesinde kırık olduğu tespit edilmişti.

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Galatasaray'ın kendi sahasında oynadığı Kasımpaşa maçının son dakikalarında Belhanda yaşadığı sakatlık sonrası çenesinde kırık olduğu tespit edilmişti.


Faslı yıldız Sarı-Kırmızılı ekibin deplasmandaki Şampiyonlar Ligi maçında sahada yer alamamıştı.


Süper Lig'de gelecek hafta sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Belhanda'nın sahada olup olmayacağı merak konusuydu. Ancak Sarı-Kırmızılı ekip bu sorunu çözüme kavuşturdu.


Faslı yıldız Fenerbahçe ile oynanacak derbide sahada olacak.


Plastik cerrahlar ile birlikte Galatasaray sağlık kurulu Belhanda için özel maske yapıyor ve derbiye de yetişmesi bekleniyor.


Çenesinden ameliyat geçiren Belhanda'nın cumartesi maske ile sahaya çıkması bekleniyor.


Teknik direktör Fatih Terim'in, yaşanan bu gelişmeden dolayı mutlu olduğu öğrenildi. İdeal 11 konusunda henüz bir netliğe ulaşamayan tecrübeli teknik adam, tüm oyuncuların hazır hale gelmesinin ardından kadrosuna netlik kazandıracak.


Younes Belhanda, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:15 
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