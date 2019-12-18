Belhanda'da karar verildi: Kendine kulüp bul! - Son Dakika
Son Dakika Spor Belhanda'da karar verildi: Kendine kulüp bul! - Son Dakika Spor

Belhanda'da karar verildi: Kendine kulüp bul!

7 saat önce

Younes Belhanda, Galatasaray'daki son günlerini geçiriyor.

Belhanda'da karar verildi: Kendine kulüp bul!, System.String[]

Younes Belhanda, Galatasaray'daki son günlerini geçiriyor...


Uzun süredir formsuzluğu nedeniyle tepki çeken ve son olarak taraftarla girdiği tartışmayla gözden düşen Faslı futbolcunun, Ocak ayında satılmasına karar verildi.


Oyuncu her ne kadar, "Kontratım devam ediyor, ben buradayım" dese de, ara transferdeki operasyona kaynak arayan Galatasaray Yönetimi, teknik patron Fatih Terim'in de onayıyla Belhanda'yı satmak üzere düğmeye bastı.


Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun menajeriyle iletişime geçerek, "Farklı bir kadro yapılanmasına gidiyoruz. Kendinize yeni bir kulüp bulun. Planlamayı sizin ayrılığınız üzerine yapıyoruz" mesajını verdi. (Fanatik)


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


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Younes Belhanda, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:06 
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