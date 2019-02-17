Belhanda'dan 2 Hafta 3 Gol
1 saat önce
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Kasımpaşa karşısında attığı golle ligde iki haftada 3 kez rakip fileleri havalandırmış oldu.
Galatasaray
'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda
, Kasımpaşa
karşısında attığı golle ligde iki haftada 3 kez rakip fileleri havalandırmış oldu.
Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, son haftalarda hücuma yaptığı katkılarla ön plana çıkıyor. Kasımpaşa karşısında mücadeleye 11'de başlayan Faslı futbolcu, müsabakada 22. dakikasında sahneye çıktığı ve takımını 1-0 gerideyken eşitliği sağlayan golü kaydetti.
Bu sezon ligde ilk golleri hafta Trabzonspor
karşısında kaydeden Belhanda, Paşa ağlarını havalandırmasıyla ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Ligde 14 karşılaşmada görev alan 28 yaşındaki futbolcunun 5 de asisti bulunuyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:03 Kaynak: İHA
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