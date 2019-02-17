Son Dakika Haberleri: Belhanda'dan 2 Hafta 3 Gol

Belhanda'dan 2 Hafta 3 Gol

1 saat önce

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Kasımpaşa karşısında attığı golle ligde iki haftada 3 kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

Belhanda'dan 2 Hafta 3 Gol, System.String[]
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Kasımpaşa karşısında attığı golle ligde iki haftada 3 kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, son haftalarda hücuma yaptığı katkılarla ön plana çıkıyor. Kasımpaşa karşısında mücadeleye 11'de başlayan Faslı futbolcu, müsabakada 22. dakikasında sahneye çıktığı ve takımını 1-0 gerideyken eşitliği sağlayan golü kaydetti.

Bu sezon ligde ilk golleri hafta Trabzonspor karşısında kaydeden Belhanda, Paşa ağlarını havalandırmasıyla ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Ligde 14 karşılaşmada görev alan 28 yaşındaki futbolcunun 5 de asisti bulunuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:03 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Galatasaray, Younes Belhanda, Spor
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