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Belhanda'dan 'Fener ağlama' işareti
6 saat önce
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, 3-1'lik Fenerbahçe derbisi galibiyetinin ardından stattan çıkarken ezeli rakiplerine göndermede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, 3-1'lik Fenerbahçe derbisi galibiyetinin ardından stattan çıkarken ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Mücadelede kırmızı kart gören Belhanda mixzone alanından çıkarken basın mensuplarına dönerek eli ve gözünü kullanarak 'Fener ağlama' anlamına gelen işarette bulundu.
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