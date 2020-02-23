Belhanda'dan 'Fener ağlama' işareti - Son Dakika
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Belhanda'dan 'Fener ağlama' işareti

6 saat önce

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, 3-1'lik Fenerbahçe derbisi galibiyetinin ardından stattan çıkarken ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

Belhanda'dan 'Fener ağlama' işareti, System.String[]

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, 3-1'lik Fenerbahçe derbisi galibiyetinin ardından stattan çıkarken ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Mücadelede kırmızı kart gören Belhanda mixzone alanından çıkarken basın mensuplarına dönerek eli ve gözünü kullanarak 'Fener ağlama' anlamına gelen işarette bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Belhanda'nın 'Fener ağlama' hareketi yapışı


Younes Belhanda, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
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