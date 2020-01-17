Belhanda'dan yeni talep: '4.5 milyon euroya giderim' | Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Belhanda'dan yeni talep: '4.5 milyon euroya giderim' | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Belhanda'dan yeni talep: '4.5 milyon euroya giderim' | Transfer Haberleri

19 dakika önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Teknik heyetin kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan G. Saray, bu bağlamda Nagatomo ve Mariano ile görüşürken, Belhanda'yı da teklif gelmesi halinde gelir elde ederek göndermeyi düşünüyor.

Belhanda'dan yeni talep: '4.5 milyon euroya giderim' | Transfer Haberleri, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Teknik heyetin kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan G. Saray, bu bağlamda Nagatomo ve Mariano ile görüşürken, Belhanda'yı da teklif gelmesi halinde gelir elde ederek göndermeyi düşünüyor. Faslı yıldız aslında geçen sezon El İttihad ile yıllık 5 milyon Euro karşılığında anlaşmış ancak Fatih Terim'in "22. şampiyonluk için sana ihtiyacım var" demesi üzerine kalmaya karar vermişti.


'Bahse girerim, kalacağım!'


Yıldız oyuncu için bu sezon da El İttihad ve El Nasr kulüpleri nabız yokluyor ancak henüz G.Saray'a gelen resmi bir teklif yok. Yıllık 4 milyon Euro kazanan ve 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Belhanda, El İttihad ve En Nassr kulüplerinden 4.5 milyon Euro talep etti. Tecrübeli oyuncunun menajerine, "Ancak 4.5 milyon Euro'luk teklif gelirse kabul ederim" dediği öğrenildi. Öte yandan Belhanda, bir tweet atarak "Bahse girerim ki takımda kalacağım! Sezonun ilk devresi zorluydu ancak alınacak üçüncü bir şampiyonluğum var" ifadelerini kullandı.


Galatasaray dünya devlerini geride bıraktı


Denetim ve mali değerlendirme firması KPMG, Avrupa'nın sekiz büyük futbol ülkesinin şampiyonlarının yıllık mali tablolarını kıyasladığı "Avrupa Şampiyonları 2020" başlıklı raporunu yayınladı. Rapora göre G.Saray, kadro masrafı/işletme geliri oranında %49 ile sekiz Avrupa şampiyonu arasında ikinci takım oldu. Net kar/zarar dengesinde 5 milyon Euro'luk kara geçmek için önceki sezona göre 54 milyon Euro'luk artı değer sağlayan sarı kırmızılılar, bu alanda da diğer yedi Avrupa şampiyonu arasından sıyrılarak ilk sırayı aldı.


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Younes Belhanda, Galatasaray, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:48 
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