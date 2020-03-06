Belhanda'dan yönetimi şaşırtan talep! - Son Dakika
Son Dakika Spor Belhanda'dan yönetimi şaşırtan talep! - Son Dakika Spor

Belhanda'dan yönetimi şaşırtan talep!

6 saat önce

Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası şimşekleri üzerine çeken Younes Belhanda, Galatasaray camiasını şaşırttı.

Belhanda'dan yönetimi şaşırtan talep!, System.String[]

Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası şimşekleri üzerine çeken Younes Belhanda, Galatasaray camiasını şaşırttı.


Galatasaray yönetiminin yeni sezon öncesi mutlaka yolları ayırmayı planladığı Faslı futbolcunun menajeri William D'Avilla, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek oyuncusunun isteğini iletti.


2021'de sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın Türkiye'de çok mutlu olduğu ve en az 3 yıl daha kalmak istedi. Ancak yönetim kesinlikle yıldız futbolcunun isteğine soğuk bakıyor.


Sarı kırmızılı yönetim, 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Belhanda'yı elden çıkararak bonservis geliri sağlamak istiyor.


Galatasaray forması ile bu sezon oldukça istikrarsız bir performans gösteren Younes Belhanda, taraftarlarla girdiği polemiklerle gündeme gelmişti.


Son olarak Fenerbahçe derbisinde oyundan çıkarken yaptığı hareketle kırmızı kart gören Belhanda, Fatih Terim'deki kredisini de tüketmişti. (Sabah)

Younes Belhanda, Galatasaray, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:05 
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