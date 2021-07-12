Adana Demirsporlu Younes Belhanda, transferine ilişkin açıklamada bulundu

Adana Demirspor'un yeni transferi Younes Belhanda, lacivert-mavili kulübe transferine ilişkin açıklamada bulundu.

Tecrübeli oyuncu, Adana Demirspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da yaptığı kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, yeni takımına gelmekten mutluluk duyduğunu ve Süper Lig'de başarı yakalamak istediklerini belirtti.

Kulübün Süper Lig için önemli yatırım yaptığını vurgulayan Belhanda, "Transfer döneminde Türkiye dışındaki takımlardan teklifler aldım. Başkanımız bana geldiğinde kendimi çok rahatlamış ve mutlu hissettim. Pek düşünmedim, direkt kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'un yıldız transferi Mario Balotelli'yi daha önceden tanıdığını dile getiren Belhanda, "İnsanlar Balotelli'yi tanımadığı için konuşuyor. Kendisi çok tatlı bir insandır. Buraya geldikten sonra zaten takımdaki ambiyanstan da anlarsınız iyi bir insan olduğunu. Basında disiplinsizliği ile ilgili bazı şeyler söyleniyor ama tabii ki doğruluk payı yok." diye konuştu.

"Fatih (Terim) hocam aradı"

Eski Galatasaraylı futbolcu, Adana Demirspor'a transfer olduktan sonra sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ile görüştüklerini aktardı.

Transferi döneminde öncelikle Gökhan İnler ile konuştuğunu anlatan Belhanda,"Kulüple, yönetimle, başkanla, her şeyle ilgili beni bilgilendirdi. İmzaladıktan sonra Fatih hocam da aradı. 'Orası benim şehrim.' dedi. Böyle konuştuk." şeklinde görüş belirtti.

Belhanda, Galatasaray'a kırgınlığı olup olmadığı yönünde gelen soruya ise "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.

"Ben de biraz Türk'üm"

Younes Belhanda, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansına ilişkin soru üzerine, " Milli Takım'dan beklentilerim vardı. Üzüldüm açıkçası. Ben de biraz Türk'üm. Özellikle Hollanda maçından sonra beklediğim şeyler olmuştu. Bu sene olmadı ama bir sonraki turnuvada inşallah olur." açıklamasını yaptı.

Faslı oyuncu, Süper Lig'de başarılı olacaklarına inandığını dile getirerek, "Tabii ki şans da burada biraz işin içine giriyor. Ancak profesyonel futbolcularınız olduktan sonra Süper Lig ve TFF 1. Lig arasında çok fark yok. Hem genç oyuncular hem de tecrübeli oyuncular var. Hocamızın sihirli dokunuşuyla da çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.