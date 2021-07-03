Eski G.Saraylı Belhanda ile bombayı patlatan Adana Demir, şimdi de Bruma'ya kanca attı

26 yıl aranın ardından Süper Lig 'e dönen Adana Demirspor transferde büyük oynuyor. Forvet transferi için Mario Balotelli başta olmak üzere dünyaca ünlü isimlerle temas halinde olan ve önceki gün son olarak Galatasaray forması giyen Younes Belhanda'ya 3 yıllık imza attıran Mavi Şimşekler şimdi de eski Galatasaraylı Bruma'ya göz dikti.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Güney ekibi bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli kanat için araştırmalara başladı. Piyasa değeri 5 milyon euroya kadar gerileyen Bruma, PSV'de kadroda istenilmeyen oyunculardan. 2-3 milyon euro seviyelerinde bu transfer bitebilir.

TOPLAMDA 41.9 MİLYON EURO ÖDENDİ

Geride bıraktığımız sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'de bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Samet Aybaba'nın da kadrosunda görmek istediği kaydedildi.

2013'te Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Özetle, tecrübeli oyuncu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.