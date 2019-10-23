Son Dakika Haberleri: Belhanda krizi! Taraftara söylendi
Son Dakika Spor Belhanda krizi! Taraftara söylendi

Belhanda krizi! Taraftara söylendi

1 saat önce

Galatasaray tribünleri, performansını beğenmedikleri Belhanda'yı ıslıkladı.

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Galatasaray tribünleri, performansını beğenmedikleri Belhanda'yı ıslıkladı. Yıldız futbolcu kenara doğru gelirken, taraftarların protestolarına karşılık verdi.


Belhanda, kulübeye uğramadan soyunma odasının yolunu tuttu. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş içeri girip Belhanda'yı getirdi. Fatih Terim de onun yanaklarını akşayarak teselli etti.


Tribünler bölündü


Seri oyundan çıkarken taraftarların bir bölümü ıslıkladı ve protesto ederken bir grup ise alkışladı.


Teknik heyette Seri'yi alkışlayarak kenara aldı

Younes Belhanda, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:14 
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