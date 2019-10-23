Belhanda krizi! Taraftara söylendi

Galatasaray tribünleri, performansını beğenmedikleri Belhanda'yı ıslıkladı. Yıldız futbolcu kenara doğru gelirken, taraftarların protestolarına karşılık verdi.



Belhanda, kulübeye uğramadan soyunma odasının yolunu tuttu. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş içeri girip Belhanda'yı getirdi. Fatih Terim de onun yanaklarını akşayarak teselli etti.



Tribünler bölündü



Seri oyundan çıkarken taraftarların bir bölümü ıslıkladı ve protesto ederken bir grup ise alkışladı.



Teknik heyette Seri'yi alkışlayarak kenara aldı