Son Dakika Haberleri: Belhanda maskeyle derbiye hazırlanıyor
Son Dakika Spor Haber

Belhanda maskeyle derbiye hazırlanıyor

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Belhanda maskeyle derbiye hazırlanıyor, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Çenesi kırılan ve ameliyat olan Younes Belhanda, özel bir maske ile idmanda yer aldı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basına açık gerçekleşti. Çalışma ısınma hareketleri ile başladı ve top sürme ile devam etti. Futbolcular daha sonra top kapma idmanı gerçekleştirdi.


Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, salonda çalıştı. Sakatlığı devam eden Emre Akbaba ise düz koşu yaptı.


Belhanda maskeyle sahada


Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrasında çenesinde kırık meydana gelen ve ameliyat olan yıldız futbolcu Younes Belhanda, kendisi için özel olarak hazırlanan maskeyle antrenmanda yer aldı. Isınma sırasında maske takmayan yıldız oyuncu, topla çalışma sırasında maskeyle sahada yer aldı. Belhanda'nın Fenerbahçe derbisinde de özel maskeyle sahada yer alması bekeniyor. Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim idman sırasında sakatlığı bulunan Emre Akbaba ve Younes Belhanda ile bir süre sohbet etti. Çalışmayı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da takip etti. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Younes Belhanda, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu
Grosskreutz, Türkspor Dortmund'un başına getirildi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan dikkat çeken paylaşım! Eljif Elmas'tan muhteşem gol! Kale arkasından attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 14:03:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belhanda maskeyle derbiye hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]