Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti - Son Dakika
Son Dakika Spor Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti - Son Dakika Spor

Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti

16 dakika önce

Fatih Terim'in iki maç aradan sonra forma verdiği Belhanda, Beşiktaş derbisinin ilk 45 dakikada 5 top kaybı yaptı. Belhanda'nın kötü performansı, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerine neden oldu.

Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti, System.String[]

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ilk yarısına Youness Belhanda'nın performansı damga vurdu. Fatih Terim'in Fenerbahçe maçından sonra oynanan Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarında yedek kulübesinde tuttuğu Belhanda, Ömer Bayram'ın yerine Beşiktaş karşısına ilk 11'de başladı.

"ÖLDÜRMEYEN ALLAH, BELHANDA'YLA SINIYOR"

İlk yarıdaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve 5 top kaybıyla 45 dakikanın en fazla top kaybeden futbolcusu olan Belhanda, sarı-kırmızılı taraftarların da sosyal medya üzerinden büyük bir tepkisini çekti.

Belhanda'nın performansını eleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden "Öldürmeyen Allah, Belhanda'yla sınıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte Belhanda için yapılan eleştirilerden bazıları;

Younes Belhanda, Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:08 
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