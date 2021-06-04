Belhanda'nın kovulmasına neden olan Türk Telekom Stadyumu'nun zemini tamamen söküldü

Şampiyonluk yolunda Galatasaray'a geçen sezon büyük darbe vuran ve herkesin eleştirdiği stat zemini baştan sona değiştiriliyor. G. Saray'ın belki de şampiyonluğuna mal olan geçen yılki bozuk çimleri Sivasspor maçı sonrası Belhanda sert bir dille eleştirmiş, "Sosyal medyada kendinizi seyretmeyi bırakıp, statla ilgilenmelisiniz. Antrenman sahamız bile buradan iyi" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Belhanda'nın bu açıklamalarını yeminli tercümana tercüme ettiren yönetim, ardından Faslı oyuncunun sözleşmesini feshetmişti.

SEZONA YETİŞİYOR

Galatasaray yönetimi daha sonra da Stat İşletme Direktörü H. Murat Ersoy'la yolları ayırmıştı. İşte sezon içinde büyük krizlere neden olan zemine sezon biter bitmez kazmayı vuran Galatasaray yönetimi, çimleri ve alt yapıdaki eksikleri baştan sona düzeltmeye başladı. Türk Telekom Stadı'nın zemininin adeta bir tarlayı andırdığı gözlendi. Yönetim bu çalışmaların yeni sezona yetiştirilmesi için büyük bir titizlik gösteriyor. (Akşam)