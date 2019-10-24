Son Dakika Haberleri: Belhanda özür diledi
Son Dakika Güncel Belhanda özür diledi

Belhanda özür diledi

57 dakika önce

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıkarken yaşananlar için özür diledi.

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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıkarken yaşananlar için özür diledi.

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 67. dakikada oyundan alınan ve taraftarlarla gerilim yaşayan Belhanda özür diledi. 29 yaşındaki futbolcu yerini Ömer Bayram'a bırakırken taraftarlar tarafından tepki almış ve sarı-kırmızılı taraftarlara küfür ettiği iddia edilmişti. Yaşananların ardından direkt soyunma odasına giden Belhanda, sosyal medyadan paylaştığı mesajla özür diledi. Belhanda mesajında, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" dedi.

(İHA)

Younes Belhanda, Ömer Bayram, Real Madrid, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
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