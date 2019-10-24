Son Dakika Haberleri: Belhanda özür diledi
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Belhanda özür diledi

49 dakika önce

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları maçta taraftarlarla yaşadığı sorun dolayısıyla özür diledi.

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Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları maçta taraftarlarla yaşadığı sorun dolayısıyla özür diledi.

Faslı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana, kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıktığı sırada, performansını beğenmeyen taraftarların ıslıklı protestosuna tepki göstermişti.

Younes Belhanda, Galatasaray, Real Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:42 Kaynak: AA
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