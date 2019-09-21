Son Dakika Haberleri: Belhanda ve Feghouli kadroda yok
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Belhanda ve Feghouli kadroda yok

1 saat önce

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Belhanda ve Feghouli kadroda yok, System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.


Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.


Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.


Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Galatasaray'ın BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle maçta görev yapamayacak...


Florya Metin Oktay Tesisleri, Jupp Derwall, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:35 
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