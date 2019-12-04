Belhanda'ya kulübe yolu gözüktü!

Galatasaray'da Fatih Terim'in kendisine verdiği son krediyi de tüketen Younes Belhanda'nın Alanyaspor maçına yine yedek başlaması bekleniyor.



Devre arasında satılması planlanan tecrübeli futbolcunun, kalan haftalarda 11'e girmesinin hayli zor olduğu belirtiliyor.



Sarı kırmızılı ekipte bu sezon 9 lig maçında forma giyen Faslı oyuncu, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.



