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Belhanda'ya kulübe yolu gözüktü!

6 saat önce

Galatasaray'da Fatih Terim'in kendisine verdiği son krediyi de tüketen Younes Belhanda'nın Alanyaspor maçına yine yedek başlaması bekleniyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in kendisine verdiği son krediyi de tüketen Younes Belhanda'nın Alanyaspor maçına yine yedek başlaması bekleniyor.


Devre arasında satılması planlanan tecrübeli futbolcunun, kalan haftalarda 11'e girmesinin hayli zor olduğu belirtiliyor.


Sarı kırmızılı ekipte bu sezon 9 lig maçında forma giyen Faslı oyuncu, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.


Aytemiz Alanyaspor, Younes Belhanda, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:00 
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