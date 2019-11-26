Belhanda yine ıslıklandı!
6 saat önce
Belhanda 86. dakikada oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı ıslıkladı.
Belhanda 86. dakikada oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı ıslıkladı.
Ancak daha sonra başta kale arkası sonra stadın çoğunluğu Belhamda'ya ' ya Allah bismillan Younes Belhanda' tezahüratı ile destek oldu.
Fatih Terim de kulübeden çıkıp saha kenarında Belhanda'ya sarılarak oyuncusuna açıkça destek verdi.
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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:38
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