Belhanda yine ıslıklandı!

Belhanda 86. dakikada oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı ıslıkladı.



Ancak daha sonra başta kale arkası sonra stadın çoğunluğu Belhamda'ya ' ya Allah bismillan Younes Belhanda' tezahüratı ile destek oldu.



Fatih Terim de kulübeden çıkıp saha kenarında Belhanda'ya sarılarak oyuncusuna açıkça destek verdi.



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