Son Dakika Haberleri: Belhanda yine ıslıklandı!
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Belhanda yine ıslıklandı!

6 saat önce

Belhanda 86. dakikada oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı ıslıkladı.

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Belhanda 86. dakikada oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı ıslıkladı.


Ancak daha sonra başta kale arkası sonra stadın çoğunluğu Belhamda'ya ' ya Allah bismillan Younes Belhanda' tezahüratı ile destek oldu.


Fatih Terim de kulübeden çıkıp saha kenarında Belhanda'ya sarılarak oyuncusuna açıkça destek verdi.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Younes Belhanda, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:38 
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