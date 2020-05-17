Beli kırılan inek iş makinesi ile kurtarıldı - Son Dakika

Beli kırılan inek iş makinesi ile kurtarıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde merada otlarken düştüğü çayda beli kırılan ineğin imdadına Çaldıran Belediyesi ekipleri yetişti.

Van'ın Çaldıran ilçesinde merada otlarken düştüğü çayda beli kırılan ineğin imdadına Çaldıran Belediyesi ekipleri yetişti.

Çaldıran'da bir inek boş merada otlarken çayın içindeki otlardan yemek istediği sırada dengesini kaybederek çaya düşünce beli kırıldı. İnek sahibi kendi imkanlarıyla düştüğü çaydan ineği çıkarmayı başaramayınca Çaldıran Belediyesi acil WhatsApp hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Belediye çalışanları iş araçları ile Sellik mevkisinde bulunan çaya giderek ineği çıkarmaya başladılar. Yaklaşık 2 saatlik zorlu mücadelenin ardından halatlardan oluşan fileye sarılı inek belediyeye ait iş makinesi ile düştüğü yerden çıkartıldı. Beli kırılan inek, tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü. - VAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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