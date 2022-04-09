Beli kırılan sokak köpeği tekerlekli düzenekle yeniden yürüdü - Son Dakika
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Beli kırılan sokak köpeği tekerlekli düzenekle yeniden yürüdü

09.04.2022 11:26

Beli kırılan sokak köpeği tekerlekli düzenekle yeniden yürüdü Yürüyemeyen köpeğe bebek gibi bakıyor Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir aracın çarpması neticesinde belinin kırılması neticesinde sakat kalan sokak köpeği, tekerlekli düzenek sayesinde yeniden yürüdü.

Beli kırılan sokak köpeği tekerlekli düzenekle yeniden yürüdü

Yürüyemeyen köpeğe bebek gibi bakıyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir aracın çarpması neticesinde belinin kırılması neticesinde sakat kalan sokak köpeği, tekerlekli düzenek sayesinde yeniden yürüdü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir aracın çarptığı köpek, vatandaşlar tarafından hareketsizce yatarken bulunarak belediye ekipleri tarafından bulunarak belediye ekiplerine teslim edildi. Hayvan barınağına götürülen köpek, bir vatandaş tarafından masrafları karşılanarak bir özel veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde köpeğin bel kısmındaki bir kemiğin kırıldığı tespit edildi. Ameliyatla köpeğin beline platin takıldı. Belindeki kırık sebebiyle arka ayaklarını kullanamayan köpek, tekerlekli düzenek sayesinde yeniden yürümeye başladı. Tosya Yaşat Sev Hayvan severler Derneği Başkanı Zehra Erden, bakımını üstlendiği köpeğe bebek gibi bakıyor. Elleri ile beslediği ve tüm ihtiyaçlarını karşıladığı köpeğin yeniden yürümesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Zehra Erden, sokak hayvanlarına karşı duyarlılık gösterilmesi gerektiğini söyledi.

"Bu şekilde yaşatmaya çalışıyorum"

Sürekli olarak sokak hayvanlarını beslediğini ve mama yetersizliği ile mücadele ettiklerini söyleyen Zehra Erden, "Beli kırılmış bir şekilde çaresizce ağarken bulundu. O sırada beslemedeydim. O halini geldiğimde gördüm. Bel kısmının art tarafı tutmuyordu. Penguen gibi yürüyordu. Şu an benim dördüncü evladım oldu. Bu biraz daha benim için farklı. Ben gezdiriyorum, banyosunu yaptırıyorum. Bu şekilde yaşatmaya çalışıyorum" dedi.

Beli kırılan sokak köpeği tekerlekli düzenekle yeniden yürüdü
Beli kırılan sokak köpeği tekerlekli düzenekle yeniden yürüdü
Beli kırılan sokak köpeği tekerlekli düzenekle yeniden yürüdü

YORUMLAR
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Kastamonu, Köpek, Tosya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beli kırılan sokak köpeği tekerlekli düzenekle yeniden yürüdü - Son Dakika


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