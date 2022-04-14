Beli tutulan gemi personeli itfaiye operasyonu ile kurtarıldı - Son Dakika
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Beli tutulan gemi personeli itfaiye operasyonu ile kurtarıldı

14.04.2022 15:35
Beli tutulan gemi personeli itfaiye operasyonu ile kurtarıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, limanda bulunan gemide beli tutulduğu için mahsur kalan personel, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, limanda bulunan gemide beli tutulduğu için mahsur kalan personel, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Olay, Körfez ilçesinde bulunan İGSAŞ limanında meydana geldi. Limanda demirli bulunan geminin köprü üstü bölümünde yardımcı kaptan O.K'nın beli tutuldu. Mahsur kalan yardımcı kaptan için limana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla geminin köprü üstü bölümüne çıkan ekipler, beli tutulduğu için hareket edemeyen O.K.'yı sedye ile kurtarıldı.

Yardımcı kaptan, ambulansla Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KOCAELİ

Beli tutulan gemi personeli itfaiye operasyonu ile kurtarıldı

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İtfaiye, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beli tutulan gemi personeli itfaiye operasyonu ile kurtarıldı - Son Dakika


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