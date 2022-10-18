Belinde poşetle uyuşturucu taşıyan zehir taciri böyle yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, beline poşetlerle uyuşturucu madde taşıyan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, bir şahsın uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisi edinildi. Harekete geçen ekiplerin, Talas ilçesinde yaptığı operasyonla M.D. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda bel bölgesinde poşetlerle sarılı halde 500 gram uyuşturucu madde bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, M.D. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.