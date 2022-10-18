Belinde poşetle uyuşturucu taşıyan zehir taciri böyle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Belinde poşetle uyuşturucu taşıyan zehir taciri böyle yakalandı

18.10.2022 23:39

Belinde poşetle uyuşturucu taşıyan zehir taciri böyle yakalandı Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, beline poşetlerle uyuşturucu madde taşıyan şahıs yakalandı.

Belinde poşetle uyuşturucu taşıyan zehir taciri böyle yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, beline poşetlerle uyuşturucu madde taşıyan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, bir şahsın uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisi edinildi. Harekete geçen ekiplerin, Talas ilçesinde yaptığı operasyonla M.D. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda bel bölgesinde poşetlerle sarılı halde 500 gram uyuşturucu madde bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, M.D. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belinde poşetle uyuşturucu taşıyan zehir taciri böyle yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 23:53:15. #1.13#
SON DAKİKA: Belinde poşetle uyuşturucu taşıyan zehir taciri böyle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement