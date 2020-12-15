Beline bağladığı kuşağa zuladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı - Son Dakika

Beline bağladığı kuşağa zuladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

15.12.2020 10:07
Beline bağladığı kuşağa zuladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı, System.String[]

Van'da beline bağladığı bölmeli kuşağa zulaladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.

Van'da beline bağladığı bölmeli kuşağa zulaladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince; Van Ferit Melen Havalimanına seyahat etmek üzere gelen ve durumundan şüphelenilen U.A. isimli şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan üst aramasında, karın bölgesinde bölmeli kuşak içerisinde zulalanmış şekilde toplam ağırlığı 608 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak U.A isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

Beline bağladığı kuşağa zuladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı
Beline bağladığı kuşağa zuladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı
Beline bağladığı kuşağa zuladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

Ferit Melen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beline bağladığı kuşağa zuladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı - Son Dakika


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