Son Dakika Haberleri: Beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

6 saat önce

Van Ferit Melen Havalimanı'nda beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polisler, havalimanının girişinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi.

Aramada sürücü İ.A'nın üzerine sarılı 1 kilo 336 gram Afyon sakızı bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Ferit Melen, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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