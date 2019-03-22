Beline Kadar Toprak Altında Kalan Afgan İşçiyi, İtfaiye Kurtardı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Afganistan uyruklu Muhammet Rahmani (25), toprak kayması sonucu mahsur kaldığı çukurdan itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Afganistan uyruklu Muhammet Rahmani (25), toprak kayması sonucu mahsur kaldığı çukurdan itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı. Hastanede tedaviye alınan Afganlı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Afganistan uyruklu Muhammet Rahmani, bugün saat 12.30 sıralarıda, Yenişafak Mahallesi Uzunkent Sitesi'nde, yağmur suyu gideri yapılması için kazılan 2 metre derinliğindeki çukara girdi. Rahmani, çukurda çalıştığı sırada, üst bölümde toprak kayması yaşandı. Beline kadar kayan toprağında altında kalan Rahmani'nin yardımına diğer işçiler yetişti. İşçiler bir yandan arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Rahmani, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çaba sonucu bulunduğu yerden kurtarılıp, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rahmani'nin yapılan sağlık kontrollerinde durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Denizli

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