Beline Sakladığı Sentetik Uyuşturucuyla Yakalandı
1 saat önce
Hatay'da, şehirler arası yolcu otobüsünde, bir yolcunun beline sardığı kuşakta 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Hatay
'da, şehirler arası yolcu otobüsünde, bir yolcunun beline sardığı kuşakta 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Topboğazı mevkisinde şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste arama yapan ekipler, yolcu Ş.A.İ'nin beline sarılı kuşakta 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:15 Kaynak: AA
Cristiano Ronaldo ve Xabi Alonso Vergi Kaçırmaktan Yargılanacak!
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi
Kanser Hastası Caner'in Hayalini Gerçekleştiren Acun Ilıcalı'dan Duygusal Paylaşım: Hayalimizi Gerçekleştirip Hastalığı Yen
Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü