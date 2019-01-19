Beline Sakladığı Sentetik Uyuşturucuyla Yakalandı
1 saat önce
Hatay'da, şehirler arası yolcu otobüsünde, bir yolcunun beline sardığı kuşakta 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Hatay
'da, şehirler arası yolcu otobüsünde, bir yolcunun beline sardığı kuşakta 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Topboğazı mevkisinde şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste arama yapan ekipler, yolcu Ş.A.İ'nin beline sarılı kuşakta 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:28 Kaynak: AA
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