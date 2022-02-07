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Beline sardığı 3 kilo 50 gram uyuşturucu madde ile yakalandı - Son Dakika

Beline sardığı 3 kilo 50 gram uyuşturucu madde ile yakalandı

07.02.2022 12:49
Beline sardığı 3 kilo 50 gram uyuşturucu madde ile yakalandı

Erzurum'da polis ekipleri tarafından kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir şahıs beline sardığı 3 kilo 50 gram uyuşturucu ile yakalandı.

Erzurum'da polis ekipleri tarafından kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir şahıs beline sardığı 3 kilo 50 gram uyuşturucu ile yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Erzurum- Erzincan karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalara istinaden yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan incelemelerde otobüs içerisinde bulunan Mehmet Sait H. isimli şahsın beline sarılı vaziyette 3 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. Mehmet Sait H. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, son bir haftalık sürede uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 olayda 9 şahsa, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 8 olayda 15 şahsa olmak üzere toplam 13 olayda 24 şahsa işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bahse konu olaylarda 11 kilo 651 gram skunk, 412 gram afyon sakızı, 119.58 gram metamfetamin, 52.6 gram esrar, 11 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 13 adet kartuş, 2 adet sallama ve 1 adet bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Beline sardığı 3 kilo 50 gram uyuşturucu madde ile yakalandı
Beline sardığı 3 kilo 50 gram uyuşturucu madde ile yakalandı
Beline sardığı 3 kilo 50 gram uyuşturucu madde ile yakalandı

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Mehmet Sait, Uyuşturucu, Erzurum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beline sardığı 3 kilo 50 gram uyuşturucu madde ile yakalandı - Son Dakika


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