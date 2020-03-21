Beline sarılı 1,5 kilo eroinle yakalandı - Son Dakika

Beline sarılı 1,5 kilo eroinle yakalandı
6 saat önce
VAN'ın Başkale ilçesinde minibüste, beline sarılı 1,5 kilo eroinle yakalanan kişi, gözaltına alındı.
VAN'ın Başkale ilçesinde minibüste, beline sarılı 1,5 kilo eroinle yakalanan kişi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinde yaptıkları yol kontrolü sırasında bir minibüsü durdurdu. Şüphe üzerine yolculardan birinin üst araması yapıldı. Aramada, şüphelinin bel çevresine sarılı 1,5 kilo eroin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan yolcu gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:09 Kaynak: DHA
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