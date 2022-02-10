Üye Girişi
Beline sarılı halde uyuşturucu bulunan sanık: "Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" - Son Dakika

Beline sarılı halde uyuşturucu bulunan sanık: "Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum"

10.02.2022 16:40
Beline sarılı halde uyuşturucu bulunan sanık: "Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum"

Bolu'da beline sarılan 3 kilo esrarla bindiği yolcu otobüsünde yakalanan, savunmasında ise "Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" diyen sanığa 6 yıl, uyuşturucuyu onun beline sardığı iddia edilen bir diğer sanığa ise 8 yıl hapis cezası verildi.

Bolu'da beline sarılan 3 kilo esrarla bindiği yolcu otobüsünde yakalanan, savunmasında ise "Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" diyen sanığa 6 yıl, uyuşturucuyu onun beline sardığı iddia edilen bir diğer sanığa ise 8 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 2017 yılı aralık ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığın engellenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışma kapsamında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir otobüsü TEM Otoyolu üzerinde durdurdu. Otobüs içerisinde bulunan yolculardan 48 yaşındaki Nimetullah Kabar'ın kıyafetlerinde anormallik gören ekipler şahsı otobüsten indirerek üst araması yaptı. Kabar'ın üzerinde yapılan aramada beline sarılmış halde 3 kilogram toz esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen Kabar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili bağlantıları olduğu tespit edilerek yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan Hasan Gürol tutuklanırken, Davut Özen, Metin Önkol ve Şahin Gürol'un tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

"Kokmasın diye üzerine kahve döktüler"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Nimetullah Kabar, Hasan Gürol ve tutuksuz yargılanan Davut Özen, Metin Önkol ile Şahin Gürol hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Nimetullah Kabar, bu işi kendisine Hasan Gürol'un yaptırdığını belirterek, "O tarihte paraya ihtiyacım vardı. Hasan ile Metin, bana İstanbul'a gidecek mal olduğunu belirterek, topraktan çıkardıkları çuval içerisinde bir madde çıkartıp ambalajladıktan sonra belime sardılar. Kokmasın diye de ambalajların üzerine kahve döktüler. Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Bolu'da polisin yaptığı uygulamada yakalandım. Benim uyuşturucu ile alakam yok" dedi.

Tutuklu yargılanan diğer sanık Hasan Gürol suçsuz olduğunu ifade ederek, "Bana iftira atılıyor. Bu olayla alakam yok. Nimetullah Kabar'ı da tanımam. 3 kilo toz esrarı da onun üzerine ben sarmadım. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Davut Özen, Metin Önkol ve Şahin Gürol'un beraatlerine, tutuklu sanıklardan Nimetullah Kabar'ın 6 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 15 bin lira adli para cezası ile Hasan Gürol'un ise 8 yıl 3 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - BOLU

Beline sarılı halde uyuşturucu bulunan sanık: Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum
Beline sarılı halde uyuşturucu bulunan sanık: Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, İstanbul, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beline sarılı halde uyuşturucu bulunan sanık: 'Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
16:05 Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:11:02. #1.12#
SON DAKİKA: Beline sarılı halde uyuşturucu bulunan sanık: "Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement