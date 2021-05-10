Belinizi Sağlıklı ve Güçlü Tutmak İçin 7 Maddeye Dikkat ! - Son Dakika

Fiziksel durumunuzu iyileştirerek ve uygun vücut mekaniğini öğrenerek ve uygulayarak bel ağrısından kaçınabilir veya tekrarlamasını önleyebilirsiniz.

Belinizi sağlıklı ve güçlü tutmak için;

• Egzersiz yapmak: Düşük etkili aerobik aktiviteler -belinizi zorlamayan - belinizdeki gücü ve dayanıklılığı artırabilir ve kaslarınızın daha iyi çalışmasını sağlayabilir. Yürüyüş ve yüzme iyi seçimlerdir. Hangi aktiviteleri deneyebileceğiniz konusunda doktorunuzla konuşun.

• Kas gücünü ve esnekliği artırmak: Omurga çevresi kaslarınızı (core kasları) güçlendiren karın ve sırt egzersizleri, bu kasların beliniz için doğal bir korse gibi birlikte çalışmasına yardımcı olur. Kalçalarınız ve uyluk kaslarındaki esneklik, belinizi nasıl hissettiğinizi geliştirmek için kalça kuşağı kemiklerinizin dizilimini sağlıklı hale getirir. Doktorunuz ve/veya fizyoterapistiniz hangi egzersizlerin size uygun olduğunu söyleyebilir.

• Sağlıklı bir kilonuzu koruyun: Aşırı kilolu olmak kasları gerer. Fazla kiloluysanız, azaltmak bel ağrısını önleyebilir.

• Sigarayı bırakın: Bırakma yolları hakkında doktorunuzla konuşun.

Belinizi büken veya zorlayan hareketlerden kaçının. Vücudunuzu doğru kullanın;

• Duruşunuzun dengeli olmasına dikkat edin: Sakın eğilmeyin. Dengeli bir pelvik pozisyonunuzu koruyun. Uzun süre ayakta durmanız gerekiyorsa, belinize binen yükü azaltmak için bir ayağınızı alçak bir tabure üzerine koyun. İyi duruş bel kaslarındaki stresi azaltabilir.

• Dengeli oturun: Alt sırt desteği, kolçaklar ve döner tabanlı bir koltuk seçin. Omurganızın bel çukurluğuna gelen küçük kısmına bir yastık veya rulo havlu koymak normal eğrisini koruyabilir. Dizlerinizi ve kalçalarınızı düz tutun. En az yarım saatte bir pozisyonunuzu değiştirin. Zaman zaman ayağa kalkın.

• Ağırlık kaldırmanıza dikkat edin: Mümkünse ağır kaldırmaktan kaçının, ancak ağır bir şey kaldırmanız gerekiyorsa, bacaklarınızı kullanarak ağırlık kaldırın. Belinizi düz tutun - bükülmeyin - ve sadece dizlerden bükün. Yükü vücudunuza yakın tutun. Nesne ağır veya zor kaldırılan bir nesne ise yardım alın.