Son Dakika Haberleri: 'Belirsiz bir gelecekle' karşı karşıya olan Suriyeli Kürtler hangi bölgelerde yaşıyor?
Son Dakika Dünya 'Belirsiz bir gelecekle' karşı karşıya olan Suriyeli Kürtler hangi bölgelerde yaşıyor?

'Belirsiz bir gelecekle' karşı karşıya olan Suriyeli Kürtler hangi bölgelerde yaşıyor?

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda İdlib ile ilgili ifadeleri Suriye'nin kuzeyindeki demografi yapı tartışmalarını gündeme getirdi.

'Belirsiz bir gelecekle' karşı karşıya olan Suriyeli Kürtler hangi bölgelerde yaşıyor?, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir programda İdlib ile ilgili ifadeleri Suriye'nin kuzeyindeki demografi yapı tartışmalarını gündeme getirdi.


Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib için "Önemli olan İdlib'de yaşam tarzını kontrol altında tutmak. Bu da en çok Araplara uygun. Kürtlerin tarzları buraya uygun değil" dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:14 
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