Belirsizlikler Etkisiyle Metal Fiyatları Yükseldi
31 dakika önce
– Değerli metal fiyatları, jeopolitik risklerin küresel ölçekte artması etkisiyle yükseldi.
– Değerli metal fiyatları, jeopolitik risklerin küresel ölçekte artması etkisiyle yükseldi. ABD
Kongresinin Başkan Donald Trump
ile hükümetin yeniden açılması konusunda bir anlaşmaya varmış olmasına rağmen, Trump, sınır duvarı için ödenek alamaması durumunda hükümeti üç haftadan kısa bir süre içinde yeniden kapatacağını duyurdu.
Kendini Venezüela Başkanı ilan eden Juan Guaid, Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May
ve Birleşik Krallık Merkez Bankası
(BoE) Başkanı Mark Carney
'e yolladığı mesaj ile, Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'nun, ülkenin BoE'de bulunan 31 ton altınının satışından yarar sağlamaması için çağrı yaptı.
Gelişmelerin etkisiyle;
Altın yüzde 1.73 artışla 1,303.18 dolara kadar,
Platin yüzde 0.1 artışla 818.39 dolara kadar, Gümüş
yüzde 0.43 artışla 15.78 dolara kadar yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:44 Kaynak: DHA
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