Son Dakika Haberleri: Belirsizlikler Etkisiyle Metal Fiyatları Yükseldi

Belirsizlikler Etkisiyle Metal Fiyatları Yükseldi

31 dakika önce

– Değerli metal fiyatları, jeopolitik risklerin küresel ölçekte artması etkisiyle yükseldi.

Belirsizlikler Etkisiyle Metal Fiyatları Yükseldi, System.String[]
– Değerli metal fiyatları, jeopolitik risklerin küresel ölçekte artması etkisiyle yükseldi.

ABD Kongresinin Başkan Donald Trump ile hükümetin yeniden açılması konusunda bir anlaşmaya varmış olmasına rağmen, Trump, sınır duvarı için ödenek alamaması durumunda hükümeti üç haftadan kısa bir süre içinde yeniden kapatacağını duyurdu.

Kendini Venezüela Başkanı ilan eden Juan Guaid, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney'e yolladığı mesaj ile, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülkenin BoE'de bulunan 31 ton altınının satışından yarar sağlamaması için çağrı yaptı.

Gelişmelerin etkisiyle;

Altın yüzde 1.73 artışla 1,303.18 dolara kadar,

Platin yüzde 0.1 artışla 818.39 dolara  kadar,

Gümüş yüzde 0.43 artışla 15.78 dolara kadar yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:44 Kaynak: DHA

Ekonomi
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