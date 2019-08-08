Belirsizlikler Euro Bölgesi’nin büyümesine baskı yapıyor
1 saat önce
ECB aylık ekonomi bülteninde, ticarette artan korumacılık tehdidinin, finansal piyasalarda oynaklıkların ve gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıkların Euro Bölgesi'nin görünümüne baskı yaparak, ekonomik büyümeye zarar vermekte olduğunu bildirildi.
ECB aylık Ekonomi
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bülteninde, ticarette artan korumacılık tehdidinin, finansal piyasalarda oynaklıkların ve gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıkların Euro Bölgesi'nin görünümüne baskı yaparak, ekonomik büyümeye zarar vermekte olduğunu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:30
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