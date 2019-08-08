Son Dakika Haberleri: Belirsizlikler Euro Bölgesi’nin büyümesine baskı yapıyor
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Belirsizlikler Euro Bölgesi’nin büyümesine baskı yapıyor

1 saat önce

ECB aylık ekonomi bülteninde, ticarette artan korumacılık tehdidinin, finansal piyasalarda oynaklıkların ve gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıkların Euro Bölgesi'nin görünümüne baskı yaparak, ekonomik büyümeye zarar vermekte olduğunu bildirildi.

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ECB aylık Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bülteninde, ticarette artan korumacılık tehdidinin, finansal piyasalarda oynaklıkların ve gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıkların Euro Bölgesi'nin görünümüne baskı yaparak, ekonomik büyümeye zarar vermekte olduğunu bildirildi.
Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:30 
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