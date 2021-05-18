Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma: Anlaması çok basit - Son Dakika

Koronavirüs salgını dünya genelinde çok sayıda kişinin hastalanmasına neden olurken, salgına karşı aşı çalışmaları da hızlı şekilde devam ediyor. Ancak aşılanmaların yeterli seviyeye ulaşamaması nedeniyle dünya genelinde her gün yüz binlerce insan hastalığa yakalanmaya devam ediyor.

ÇALIŞMA, ÖNEMLİ İPUÇLARI SUNUYOR

Koronavirüs bazı kişilerde ağır belirtiler verirken, bazı kişilerde de belirti göstermiyor.Popular Science'de yer alan habere göre İngiltere'de son yapılan araştırma, belirtsiz korona geçirenlerin şüphelerini gidermek için önemli ipuçları verdi.Zoe COVID-19 adlı semptom çalışmasının yazarları, tırnakları tuhaf görünen kişilerin daha önce koronavirüs geçirmiş olma ihtimalleri olduğunu belirtti.

BAŞKA HASTALIKLARIN DA BELİRTİSİ

Çalışmanın yazarları, tırnaklardaki çizgilerin hipertansiyon, epilepsi, egzama, şiddetli beslenme yetersizliği ve kemoterapi gibi başka nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan birçok başka enfeksiyonun belirtisi olabileceğini de sözlerine ekledi. Ancak uzmanlar, bu belirtinin tek başına koronavirüsü belirlemede yeterli olmadığını ve mutlak antikor testi yapılmasının altını çizdi.