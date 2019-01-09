Son Dakika Haberleri: Belki" Şarkısı On Yıl Sonra Yeniden Düzenlendi

Belki" Şarkısı On Yıl Sonra Yeniden Düzenlendi

1 saat önce

Oyuncu ve müzisyen Erdem Yener'in 2008'de çıkardığı Kirli albümünde yer alan şarkısı "Belki", 10'uncu yılına özel olarak "Belki10" ismiyle yeniden düzenlendi ve yorumlandı.

Belki
Oyuncu ve müzisyen Erdem Yener'in 2008'de çıkardığı Kirli albümünde yer alan şarkısı "Belki", 10'uncu yılına özel olarak "Belki10" ismiyle yeniden düzenlendi ve yorumlandı.

Söz ve müziği, projenin aynı zamanda prodüktörlüğünü üstlenen Erdem Yener'e ait olan ve Ferman Akgül'ün rap bölümlerini yazıp seslendirdiği şarkı, eski iki arkadaşı ortak projede bir araya getirdi.

Erdem Yener, şarkının 10'uncu yılına özel olarak hazırladığı versiyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsan sıfatıyla geldiğimiz dünyadan yine aynı sıfatla ayrılmayı umut etmek kolektif hayatın ne kadar çirkin olduğunu gösteriyor. Sanırım 'insan olmak' arzusu bir güzellemeden ibaret. Bundan yola çıkarak 10 yıl sonra da aynı ironiyle 'Belki ölmeden insan olunur yine' diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:19 Kaynak: AA

Söz, Ferman Akgül, Erdem Yener, Güncel
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