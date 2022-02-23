BELKO AŞ ile Öz Taşıma İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BELKO AŞ ile Öz Taşıma İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım 2021'de müzakereleri başlayan toplu iş sözleşmesi sürecinde 61 maddelik taslak metnin 12 maddesinde uyuşmazlık yaşandı. Müzakerelerin, yasal sürenin dolmasıyla 7 Ocak'ta sonlanmasının ardından resmi arabulucu tayin edilen süreç toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sonuçlandı.

Sözleşmeyle, BELKO'da çalışan Öz Taşıma İş Sendikası üyelerinin sosyal haklarla birlikte en düşük ücreti net 6 bin 643 lira, bayram ikramiyesiyle birlikte de 7 bin 10 lira oldu.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, toplu iş sözleşmesinin imza töreninde yaptığı konuşmada, BELKO'daki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini masada tamamlanmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "İmzalanan toplu iş sözleşmesinin sendikamıza, BELKO'ya, üyelerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.