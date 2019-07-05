Son Dakika Haberleri: "BELKO Vitamin Büfeleri" hizmete açıldı
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"BELKO Vitamin Büfeleri" hizmete açıldı

42 dakika önce

Ankara (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, taze sıkılmış meyve suyu satışı yapan "BELKO Vitamin Büfeleri"ni yeniden hizmete açtı.

Ankara (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, taze sıkılmış meyve suyu satışı yapan "BELKO Vitamin Büfeleri"ni yeniden hizmete açtı.
Kızılay Güvenpark önü metro çıkışındaki büfenin açılışına Başkentlilerin katılımı yoğun oldu.
BELKO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büfelerin şehir merkezine yakın yerlerde açıldığını belirterek şu an Kızılay'a iki ve Yüksel Caddesi'ne de bir olmak üzere üç BELKO Vitamin Büfesi'nin açılışını yaptıklarını belirtti.
Yılmaz, talep gelmesi halinde diğer ilçelere de büfe açılacağını belirterek, "Bu hizmet, Ankara halkının arzusu üzerine yapılan, yarım kalmış bir hizmettir. Etimesgut, Keçiören, Sincan ve Mamak'ta da büfe açılışı yapmaya çalışacağız." dedi.
İlk etapta üç farklı noktada portakal suyu, limonata ve havuç suyu satışının yapılacağı büfelerde ticari rekabetin olmadığının altını çizen Yılmaz, piyasaya göre yaklaşık yüzde 40-50 civarında ucuza satış yapıldığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:28 Kaynak: AA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay, Ankara, Güncel
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